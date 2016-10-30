АТО: 34 обстріли, в тому числі з забороненої артилерії

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Неділя, 30 жовтня 2016, 18:38

Протягом дня неділі зафіксовано 34 випадки відкриття вогню по позиціях сил АТО з боку бойовиків.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

На Маріупольському напрямку відбулось 20 обстрілів. В районах Мар’їнки та Старогнатівки противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямках Павлопіля і Павлівки обстріли тривали з мінометів калібру 82мм. З мінометів обох калібрів, протитанкових ракетних комплексів Збройні Сили України зазнали обстрілів поблизу Широкіного.

На Донецькому напрямку окупанти 10 разів порушували режим тиші. В бік українських підрозділів поблизу Луганського ворог використовував вогонь з озброєння БМП, по Водяному – з артилерії 152 калібру, а в Авдіївці, шахті Бутівка та Зайцевому окупанти застосували міномети калібру 82мм, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройних провокації. Зокрема, в районі Кримського з використанням стрілецької зброї, в Троїцькому – мінометів калібрів 82 та 120мм, гранатометів та кулеметів, а в Калиновому-Попасному бойовики застосовували проти сил АТО ствольну артилерію 122 калібру.

Українська правда

Теми: АТО
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