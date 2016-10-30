Тимошенко живе на 30 сотках, чоловік має фірму "Леді Ю" і авто 1983 року

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Неділя, 30 жовтня 2016, 21:16

Народний депутат, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко має 485 971 грн на банківському рахунку та 318 тисяч гривень готівки.

Згідно з електронною декларацією за 2015 рік, у її чоловіка Олександра Тимошенка – 2 989 650 грн на рахунку в банку, а також 163 тисячі євро, 270 тисяч доларів та 360 тисяч гривень готівки.

Доходи Тимошенко складалися з зарплати у Верховній Раді (75 616 грн) та коштів на виконання депутатських повноважень (80 559 грн).

Чоловік Тимошенко отримав іноземний дохід: 2 390 942 грн від Diafox Consulting Limited, 119 875 грн від Britico Product s.r.o, 693 183 грн від Toulouse Net LP, а також страхові виплати в СК "Арсенал страхування" в сумі 66 337 грн.

На придбання товарів (робіт, послуг) нардеп минулого року витратила 162 500 грн.

Тимошенко орендує будинок площею 588 кв.м. в Козині Обухівського району Київської області.

Вона також має "інше право користування" на "земельну ділянку під об'єктом оренди" в Козині площею 1500 кв.м., а також на "земельну ділянку біля об'єкту оренди" площею 1862 кв.м.

Власником будинку і землі є Шарапова Тетяна Валеріївна, двоюрідна сестра Тимошенко.

У декларації Тимошенко також вказана квартира в Дніпрі площею 59,4 кв.м. з припискою "Помилково не скасована реєстрація. Квартира не належить Тимошенко Юлії Володимирівні".

Тимошенко задекларувала ювелірні вироби: сережки з перлинами та дрібним коштовним камінням Mikimoto, сережки з перлинами та дрібним коштовним камінням Chanel, кільце з дрібним коштовним камінням Dinh Van, сережки з перлинами та дрібним коштовним камінням Cartier, підвіска з коштовним камінням Chopard, 2 одиниці намиста з перлинами, кільце з перлинами та дрібним коштовним камінням, набір із сережок та кільця з коштовним камінням.

Чоловікові Тимошенко Олександру належать чоловічі наручні годинники Corum та Vacheron Constantin.

Йому також належать автомобілі Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 року випуску (коштував 1 248 000 грн) та ГАЗ 14 1983 року випуску, який став його власністю у 2014 році й коштував 79 700 грн.       

Олександр Тимошенко є кінцевим бенефіціарним власником 9 компаній в Україні.

З них він є 100% власником лише компанії "Леді Ю". В "Агросоюз фенікс" та "Фармасепт" він володіє 51%, в "Проект А" 50%, "Євразійський торговий дім" – 33,3%, "Геофорс", "Радекс-Трипілля" та "Радекс груп" – по 25%, "Деосепт" – 15%.

Українська правда

Теми: Тимошенко декларація
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IP: 185.145.105.---Titan30.10.2016 22:15
К чему этот сарказм УП? Декларация нормальная, машина у мужа Марседес 2014 г. Как и положено, зарабатывает муж - бизнесмен, а не так как у наших депутатов - содержат их жены миллионерши или сыновья, как у Луценко!
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