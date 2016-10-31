Українського безвізу немає у порядку денному Європарламенту в листопаді

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 12:14

Голосування питання про скасування візових вимог для українців не внесено до порядку денного пленарної сесії Європарламенту в листопаді.

Про це свідчить проект порядку денного сесії, опублікований на сайті Європарламенту, передає Європейська правда.

Немає у порядку денного наступної сесії Європарламенту й питання так званого механізму призупинення безвізового режиму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада ЄС та Європарламент на початку листопада ухвалять рішення щодо механізму призупинення безвізового режиму, який є головною перепоною для скасування віз для України та Грузії.

Варто додати, доповідачка з візового питання у Європарламенті Марія Габріель раніше припустила, що питання надання Україні безвізового режиму може бути проголосоване євродепутатами до саміту ЄС-Україна, який відбудеться 24 листопада.

Відзначимо, президент Європейської ради Дональд Туск у розмові з президент України Петром Порошенком 28 жовтня наголосив, що перед наданням Україні безвізового режиму ЄС має завершити внутрішні процедури.

Як відомо, подальшого прогресу щодо безвізового режиму для України не буде доки не буде схвалено новий механізм призупинення безвізових режимів.

В ЄС мають сумнів, чи буде найближчим часом ухвалене рішення про затвердження так званого механізму призупинення дії безвізового режиму, без якого неможливе надання безвізу з ЄС для України, Грузії та Косово.

Теми: візи
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