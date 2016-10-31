ГПУ пояснила, чому обшукують Держрезерв. Прийшли до голови додому

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 13:33

Генпрокуратура підозрює службовців Держрезерву у проведенні непрозорого тендеру у змові із компанією, що постачає пальне. Керівництво Держрезерву запевняє, це помста невдоволених.

Про це "Українській правді" повідомили у ГПУ.

"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативним супроводженням ГУ КЗЕ СБ України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливих неправомірних дій з боку службових осіб Державного агентства резерву України, що призвели до збитків державі в особливо великих розмірах", - зазначили в ГПУ.

Йдеться про злочини за ч.5 ст. 191 КК України – заволодіння за попередньої змовою групою осіб  чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Як заявили в ГПУ, розслідування встановили, що посадовці Держрезерву у змові із службовими особами одного з найбільших постачальників пального в країні при формуванні нафтопродуктів держави провели "завчасно узгоджені незаконні відкриті конкурсні торги щодо закупівлі за бюджетні кошти дизельного пального в кількості 17 тисяч тон на загальну суму 257 млн грн".

Більше того, як заявили у ГПУ, це пальне не відповідало вимогам ДСТУ, а саме термінам зберігання.

Саме у рамках цього провадження і проводяться обшуки, пояснили в ГПУ.

У свою чергу голова Держрезерву Вадим Мосійчук на своїй сторінці в Facebook запевняє, що тендер було проведено прозоро, а його результати декому не сподобалися. Він повідомив, що обшуки проводяться не тільки в офісі, а й у нього вдома.  

За інформацією УП, йдеться про змову Держрезерву з компанією "Окко".  

Як відомо, у понеділок, 31 жовтня, правоохоронці прийшли з обшуками в центральний офіс Держрезерву.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Генпрокуратура
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IP: 5.45.192.---kerubino31.10.2016 14:00
Читаючи про чиновників і іх гнилі оборудки ,виникає думка,що чесних людей у владі нема ,всі злодіі корупціонери ,.ОБО ПРОСТО БИДЛО НЕМИТЕ .
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