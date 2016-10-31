В Україні судитимуть француза, який готував теракт

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 19:32

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Франції, який підозрюється у підготовці терористичного акту.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ГПУ у понеділок.

Також вказується, що він обвинувачується в незаконному придбанні і контрабанді зброї.

"Встановлено, що вказана особа з метою підготовки та вчинення терористичних актів на території Франції з червня 2015 року, періодично приїжджаючи до України, вживала заходи щодо незаконного придбання значної кількості зброї та вибухових пристроїв у військовослужбовців Збройних Сил України", - сказано у повідомленні.

Вказується, що француза затримали у травні 2016 року після проходження митного оформлення у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин" (Волинська область).

"Під час обшуку у нього вилучено: 5 автоматів АК-74 - 5,45 мм.; 2 гранатомети РПГ-7В; 18 пострілів (зарядів) до них; 5 ящиків із патронами 5,45 мм. загальною кількістю 5400 штук; 5 ящиків тротилових шашок загальною вагою 125 кг; 100 штук електродетонаторів", - повідомляє відомство.

Наразі він утримується під вартою.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура теракт
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