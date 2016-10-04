Мати викраденого в Криму Ібрагімова написала лист-звернення до Порошенка

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 00:34

Мати викраденого в Криму члена Виконавчої ради Світового конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова Ліля Алієва написала лист, в якому звернулася до президента України Петра Порошенка.

Фото листа опублікувала глава громадської ініціативи "Крим-SOS" Таміла Ташева на сторінці в Facebook.

У листі Алієва просить Порошенка докласти додаткові зусилля з пошуку і звільнення її сина, а також інших викрадених кримських татар.

 "Пане Президенте! З почуттям сильної тривоги звертаюся до Вас за долю сина і інших викрадених і сподіваюся, що будуть докладені додаткові зусилля по їх пошуку і звільненню. Ми, батьки викрадених кримських татар, впевнені, що їх вина - в безмірної любові до України, що вони є її справжніми патріотами. Шановний Петре Олексійовичу! Сподіваюся, Ви не відмовте у проханні вбитої горем матері, інваліда, яка піднімається з ліжка в надії побачити і обійняти улюбленого нею сина", - зокрема, написала Алієва в листі.

Ташева також повідомила, що з моменту анексії в Криму без вісті пропали більше 20 людей, 9 були знайдені мертвими.

"За час окупації в Криму без вести пропало більше 20 людей, 9 були знайдені мертвими. На даний момент відомо про 16 випадків насильницьких зникнень. Останнє - Османов Ремзі, який зник 26 вересня. І як завжди немає ніякого розслідування цих справ", - написала вона.

Ібрагімова викрали в Бахчисараї, про це стало відомо 24 травня 2016 року.

Крим. Реалії

Теми: кримські татари Порошенко анексія
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