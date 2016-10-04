Нуланд летить до Москви говорити про Донбас

00
0
Вівторок, 4 жовтня 2016, 01:56

Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд летить до Москви, де буде обговорювати українське питання.

Про це повідомили у Державному департаменті США.

У вівторок запланована зустріч Нуланд з главою Держдепу Джоном Керрі в Брюсселі. Він буде виступати на заході з питань трансатлантичних відносин, організованому німецьким фондом Маршалла.

"Потім вона (Нуланд) відправиться в Москву, щоб зустрітися з високопоставленими російськими чиновниками для обговорення ситуації в східній частині України і подальших кроків по реалізації Мінських домовленостей на підтримку зусиль країн Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Теми: Донбас Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Бойовики порушували "тишу" на всіх напрямках - штаб 3 жовтня 2016, 19:42
МЗС заявляє, що бойовики зірвали розведення, і закликає ОБСЄ й РФ діяти 3 жовтня 2016, 17:40
У Петрівському й Богданівці через міни небезпечно – ОБСЄ 3 жовтня 2016, 16:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Міятович звернулася до Росії з вимогою звільнити Сущенка
США припинили співпрацю з Росією щодо Сирії
Захист оскаржив арешт журналіста Сущенка
Березенко та Луценко увійшли до керівництва фракції БПП
Усі новини
На старом месте

Как в Харькове создают Арт-завод "Механика"

#NobelPrize

Оголошено ім'я лауреата Нобелівської премії-2016 з медицини