Трамп визнав, що не платив податки

1149 переглядів
0
Вівторок, 4 жовтня 2016, 06:18

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп прокоментував публікацію своїх податкових даних за 1995 рік, з яких випливає, що він 18 років мав можливість не платити податки.

Про це він сказав під час виступу перед своїми прихильниками, передає ВВС.

"Як бізнесмен і як забудовник я легально використовував податкові закони для своєї вигоди, для вигоди своєї компанії, моїх інвесторів і моїх службовців. Чесно кажучи, я прекрасно використав ці закони", - сказав він, додавши, що у нього є "фідуціарний обов'язок" платити не більше податків, ніж того вимагає закон.

Трамп додав, що використовував американські податкові закони і свою підприємницьку проникливість, щоб вибратися з кризи на ринку нерухомості в 1995 році.

Як відомо, раніше  The New York Times оприлюднила дані про те, що Трамп оголосив у податкових деклараціях про збитки у сумі $916 млн, що дозволило йому 18 років уникати сплати деяких федеральних податків.

Теми: США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
США припинили співпрацю з Росією щодо Сирії 3 жовтня 2016, 20:57
Путін вимагає від США зняти санкції 3 жовтня 2016, 18:11
РФ призупинила дію угоди з США про утилізацію плутонію 3 жовтня 2016, 14:02
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Раді знайдуться голоси для введення візового режиму з РФ - Парубій
Нуланд летить до Москви говорити про Донбас
Міятович звернулася до Росії з вимогою звільнити Сущенка
США припинили співпрацю з Росією щодо Сирії
Усі новини
Протест

Тисячі жінок у Польщі вийшли на протест щодо заборони абортів

Відео

120 доларів за зґвалтування. Українці зняли ролик про вартість прав жінки