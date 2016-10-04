Поліція посилила охорону у центрі Києва до п’ятниці

Під час засідання Верховної Ради та проведення заходів із масовою участю громадян охорону публічної безпеки забезпечуватимуть понад 1500 столичних поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це повідомляє Національна поліція у Києві.

"Протягом 4-7 жовтня посилені наряди поліції нестимуть службу не лише в урядовому кварталі та у місцях проведення заходів, але й на прилеглих до них територіях, на зупинках громадського транспорту та у метрополітені", – сказано в повідомленні.

Столична поліція закликає громадян не порушувати громадський порядок та дотримуватися закону.

Зазначимо, що вранці у вівторок, 4 жовтня, під Верховну Раду йшли мітингувальники, чиї вимогли були незрозумілі.