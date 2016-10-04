Поліція посилила охорону у центрі Києва до п’ятниці

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 10:48

Під час засідання Верховної Ради та проведення заходів із масовою участю громадян охорону публічної безпеки забезпечуватимуть понад 1500 столичних поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це повідомляє Національна поліція у Києві.

"Протягом 4-7 жовтня посилені наряди поліції нестимуть службу не лише в урядовому кварталі та у місцях проведення заходів, але й на прилеглих до них територіях, на зупинках громадського транспорту та у метрополітені", – сказано в повідомленні.

Столична поліція закликає громадян не порушувати громадський порядок та дотримуватися закону.

Зазначимо, що вранці у вівторок, 4 жовтня, під Верховну Раду йшли мітингувальники, чиї вимогли були незрозумілі.

Теми: поліція Київ Верховна Рада
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