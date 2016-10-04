Кримчанин Османов знайшовся у Казані

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 11:37

Кримчанин Ремзі Османов, який вважався зниклим, подзвонив рідним із Росії.

Про це повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв у Facebook.

"Зараз повідомили, що Ремзі Османов подзвонив рідним із Казані", – написав він.

Раніше повідомлялося, що Ремзі Османов зник 26 вересня. Його згадувала серед зниклих у листі до президента Петра Порошенка Ліля Алієва – мати викраденого в Криму члена Виконавчої ради Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова.

Агентство "Крымские новости" (QHA) з посиланням на джерело повідомляло, що 3 жовтня автомобіль Османова – Daewoo Lanos А 803 ХВ – знайшли в Сімферополі.

Кримський татарин Ремзі Білялович Османов, 1984 року народження, пропав у селищі Капсіхор (Морське – ред.) Судакського району анексованого Криму.

Він жив окремо від батьків, у домі свого діда. Востаннє він дзвонив батькам 25 вересня. Хлопець працював будівельником. У нього двоє дітей.

Родичі зниклого подали заяву до поліції за фактом його зникнення.

Теми: Крим кримські татари Росія
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