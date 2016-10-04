Бойовики обстріляли школу у Мар'їнці, де навчаються 150 дітей

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 14:47

Проросійські бойовики в ніч на 4 вересня обстріляли школу у житловому районі Мар'їнки.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби місцевої поліції.  

"Вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що з 21.00 до 01.00 під вогонь терористів потрапила школа №2. Навчальний заклад, де навчаються понад 150 дітей, отримав пошкодження", - сказано у повідомленні.

 
Фото: Поліція

Вказується, що близько 00.30 терористи відкрили вогонь по житловому кварталу в районі пр. Дружби, де розташована школа.

"В момент обстрілу на території навчального закладу знаходився охоронець. Осколками було пошкоджено вікна зі сторони головного входу у школу", - повідомляє поліція.

За цим фактом силовики відкрили кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт".

Українська правда

Теми: Донбас теракт АТО
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