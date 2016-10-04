Через збій зник доступ до е-декларацій

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 15:25

Доступ до реєстру електронних декларацій наразі відсутній через збій в системі енергопостачання на технологічному майданчику ДП Українські спеціальні системи, де розміщені відповідні сервери.

Про це повідомляється на сторінці Національного агентства з запобігання корупції на Facebook.

"Національне агентство повідомляє, що за інформацією ДП УСС даний збій в системі електропостачання буде усунено найближчим часом. Зараз проводяться аварійні роботи щодо відновлення функціонування системи", – сказано у повідомленні.

Як відомо, раніше у вівторок заступник міністра юстиції Сергій Петухов повідомив, що чиновники наразі вкрай неохоче заповнюють електронні декларації. Зокрема, з усіх депутатів Ради таку декларацію подав лише Михайло Гаврилюк. Е-декларацію не подав жоден міністр.

Петухов припустив, що електронне декларування можуть спробувати зірвати.

Українська правда

Теми: декларація НАЗК
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