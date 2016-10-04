Керрі: У Москви не має бути сумнівів – США продовжать підтримку України

США й надалі підтримуватимуть Україну і наполягають на дипломатичному вирішення конфлікту на Донбасі і ситуації з анексією Криму.

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, виступаючи у Брюсселі на конференції German Marshall Fund

"Ми хочемо працювати з РФ, для розв’язання спільних викликів. Особисто я провожу більше часу з главою МЗС РФ, ніж із будь-яким іншим закордонним дипломатом. Але пошук діалогу з РФ не знімає з нас відповідальності залишатися відданими принципам свободи та міжнародного законодавства. Ми як і раніше непохитні у нашій підтримці стабільної, єдиної і демократичної України", - сказав Керрі.

"І у Москви не має бути жодних сумнівів з цього приводу – ми залишаємося вірними своїм принципам. Агресія – це не те, що будь-хто з нас готовий прийняти. У Європі це розуміють краще, ніж будь-де у світі", - додав він.

Керрі нагадав, що США та ЄС впровадили санкції і наполягають на дипломатичному вирішення конфлікту на Донбасі і питання нелегальної анексії Криму.

"Очевидно, що Росія обурена санкціями, але ніхто не має забувати, що вони були впроваджені згідно із міжнародними нормами, і вони мають спонукати РФ повернутися до миру і поважати суверенні країни", - сказав він.

Європейська правда