КМІС: якби були вибори - у Раду пройшли б 7 партій

Якби парламентські вибори відбулися наприкінці вересня, до парламенту за партійними списками пройшли б сім політичних сил.

Про це свідчать результати власного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у вересні.

Вказується, що більшу підтримку, ніж інші партії, отримали б ВО "Батьківщина", "Блок Петра Порошенка" та "Опозиційний блок".

"За останні півроку підтримка ВО "Батьківщина" дещо знизилася, підтримка "Блоку Петра Порошенка" такою ж мірою зросла", - сказано у прес-релізі організації.

За цей же час підтримка "Опозиційного блоку", ""Самопомочі", Радикальної партії Ляшка та партії "Громадянська позиція" практично не змінилася.

Згідно з результатами опитування, якби вибори до ВР відбувалися на наприкінці вересня, то з усіх громадян віком від 18 років 5,8% викреслили б усі партії, чи попсували б бюлетень, 22,3% – вирішили б не брати участь у голосуванні, 31,1% – не визначилися, за кого голосувати.

Якщо врахувати, що ті, хто не визначився за кого голосувати, як звичайно, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяли б близько 41% усіх виборців. Тоді б голоси розподілилися наступним чином:

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Зазначимо, що партія депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Рабіновича та екс-члена цієї фракції Євгена Мураєва "За життя", згідно із даними КМІС, проходить до парламенту.

Партія "За життя" існує трохи більше двох місяців. Вона була створена 26 липня.

Ця партія "заходить" у парламент з сьомої позиції, нібито набираючи 5,3% голосів.

Такі партії як ВО "Свобода", "УКРОП" і "Правий сектор" поступаються їй більше ніж на 1%.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування з 16 по 26 вересня 2016 року.

Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.