КМІС: якби були вибори - у Раду пройшли б 7 партій

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 16:15

Якби парламентські вибори відбулися наприкінці вересня, до парламенту за партійними списками пройшли б сім політичних сил.

Про це свідчать результати власного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у вересні.

Вказується, що більшу підтримку, ніж інші партії, отримали б ВО "Батьківщина", "Блок Петра Порошенка" та "Опозиційний блок".

"За останні півроку підтримка ВО "Батьківщина" дещо знизилася, підтримка "Блоку Петра Порошенка" такою ж мірою зросла", - сказано у прес-релізі організації.

За цей же час підтримка "Опозиційного блоку", ""Самопомочі", Радикальної партії Ляшка та партії "Громадянська позиція" практично не змінилася.

Згідно з результатами опитування, якби вибори до ВР відбувалися на наприкінці вересня, то з усіх громадян віком від 18 років 5,8% викреслили б усі партії, чи попсували б бюлетень, 22,3% – вирішили б не брати участь у голосуванні, 31,1% – не визначилися, за кого голосувати.

Якщо врахувати, що ті, хто не визначився за кого голосувати, як звичайно, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяли б близько 41% усіх виборців. Тоді б голоси розподілилися наступним чином:

 
скріншот

Зазначимо, що партія депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Рабіновича та екс-члена цієї фракції Євгена Мураєва "За життя", згідно із даними КМІС, проходить до парламенту.

Партія "За життя" існує трохи більше двох місяців. Вона була створена 26 липня.

Ця партія "заходить" у парламент з сьомої позиції, нібито набираючи 5,3% голосів.

Такі партії як ВО "Свобода", "УКРОП" і "Правий сектор" поступаються їй більше ніж на 1%.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування з 16 по 26 вересня 2016 року.

Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Теми: Верховна Рада опитування вибори
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Коментарі — 4
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IP: 92.113.42.---Дідусь Іванович04.10.2016 18:05
Це не політичні партії, а громадські об'єднання під лідера. За лідерів недоцільно голосувати за пропорційною системою та ще й відразу до ВР. Якщо не має політичних партій народних депутатів слід обирати за мажоритарною системою, обирати без визначення рівня по вертикалі рад. А вже обрані після формування місцевих рад повинні делегувати кращих представників до облрад, де так само - найкращих до ВР, делегувати пропорційно електорату. Тоді буде взаємна відповідальність виборців і обраних...
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IP: 62.80.187.---bu_h04.10.2016 17:14
Просто этот опрос проплатила не одна косатая, а на паях с неизвестной партией "За життя". Косатой так дешевле, а зажиттятам надо отчитаться перед спонсором.
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IP: 91.196.156.---alfa_omega04.10.2016 17:11
чистая заказуха и реклама вот сиих бывших регионалов (За життя)
НАБУ по ним плачет, а не Парламент
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IP: 195.78.69.---Alex191704.10.2016 16:55
Этот вброс перваоапрельская шутка или кто-то не общается с людьми? А может это не в Украине был проведен опрос?
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