Нардепи не схотіли розглядати заяви про Меджліс і ув'язнених журналістів

1743 перегляди
1
Вівторок, 4 жовтня 2016, 18:16

Верховна Рада не змогла у вівторок розглянути заяви щодо затримання українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени, а також щодо невизнання заборони Росією Меджлісу кримськотатарського народу.

Відповідні постанови 5215 і 5220 не змогли знайти відповідної підтримки для розгляду.

За розгляд їх у вівторок проголосували лише 208 нардепів.

Спікер Андрій Парубій заявив, що голосування за ці постанови відбудеться у середу на ранковому засіданні.

Як відомо, комітет у закордонних справах підтримав звернення парламента щодо затримання українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени.

Українська правда

Теми: Верховна Рада ЗМІ постанова
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У БПП ще не думали про візовий режим з РФ 4 жовтня 2016, 17:06
КМІС: якби були вибори - у Раду пройшли б 7 партій 4 жовтня 2016, 16:15
Парубій підтримав продовження мораторію на продаж землі 4 жовтня 2016, 15:16
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 213.238.10.---Simplex04.10.2016 19:47
От козли!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Голова Чернігівської облради скоїв ДТП. Його перевіряють на тверезість
Адвокат Фейгін прорвався до Сущенка
OCCRP показав люксжиття екс-чиновника ГПУ і зв’язки з Грановським
Гопко: перешкод для розгляду віз з РФ немає
Усі новини
Українці у Польщі

Новий фільм молодої режисерки Наді Парфан

Віктор і Віра

Люди, яким пощастило любити один одного півстоліття