Конкурсна комісія обрала Світличну головою Харківської ОДА

1369 переглядів
0
Вівторок, 4 жовтня 2016, 19:03

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу держслужби обрала Юлію Світличну головою Харківської облдержадміністрації.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 4 жовтня, передають Українські Новини.

Наразі Світлична є виконуючою обов'язки голови Харківської обладміністрації.

Конкурсна комісія також обрала резервним кандидатом Сергія Мельника, який протягом року має право бути призначеним харківським губернатором в разі, якщо Світлична не пройде спеціальну перевірку, відмовиться від посади або в разі форс-мажору.

 
ukr.media

Світличній - 32 роки. Вона має економічну освіту і закінчила Національну академію державного управління при президентові України (державне управління, магістр державного управління). У 2012 закінчила аспірантуру Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "механізми державного управління". Має звання кандидата наук державного управління.

Депутат Харківської обласної ради 7-го скликання, керівник фракції "БПП "Солідарність", голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону і міжнародного співробітництва.

Трудову діяльність розпочала у 2005 році начальником відділу навчально-виробничого центру "Охорона праці".

Після роботи в 2006 заступником генерального директора ТОВ "Гамма", перейшла на державну службу, де пройшла шлях від головного спеціаліста відділу інвестиційної політики головного управління економіки обладміністрації (2006-2007 роки) до першого заступника голови обласної державної адміністрації (25 квітня 2016 - 29 серпня 2016).

У 2015 році Світлична задекларувала 133,7 тис. гривень доходів.

Теми: Харківська область губернатори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Кількість загиблих від отруєння сурогатним алкоголем зростає 4 жовтня 2016, 12:33
На Харківщині від отруєння алкоголем померли вже 23 людини 27 вересня 2016, 17:28
Власницю магазинів на Харківщині, де люди отруїлися горілкою, арештували 25 вересня 2016, 10:18
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Голова Чернігівської облради скоїв ДТП. Його перевіряють на тверезість
Адвокат Фейгін прорвався до Сущенка
OCCRP показав люксжиття екс-чиновника ГПУ і зв’язки з Грановським
Гопко: перешкод для розгляду віз з РФ немає
Усі новини
Українці у Польщі

Новий фільм молодої режисерки Наді Парфан

Віктор і Віра

Люди, яким пощастило любити один одного півстоліття