Уряд ініціює санкції через вибори до російської Держдуми у Криму

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Середа, 5 жовтня 2016, 05:37

Міністерство з тимчасово окупованих територій України (МінТОТ)ініціюватиме запровадження персональних санкцій проти організаторів виборів до Державної думи Росії в анексованому Криму.

Про це йдеться у повідомленні міністерства в facebook.

"Наразі проводиться підготовча робота та збір інформації для винесення цього питання на розгляд Кабінету міністрів.  На поточний момент встановлено 33 особи та більше десятка організацій та політичних партій, причетних до порушення українського законодавства. Загалом, санкції можуть торкнутися майже півтори тисячі осіб", - зазначили у міністерстві.

Раніше за фактом проведення незаконних виборів до російського парламенту на території окупованого Криму, прокуратурою АР Крим було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.110 КК України. Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Також прокураторою АР Крим порушено кримінальні справи стосовно громадян, обраних у Державну думу Російської Федерації на території анексованого Криму.

Як відомо, 18 вересня у Росії провели вибори до Державної Думи, організували їх і на території анексованого у 2014 році півострова Крим.

Жодна західна країна не визнала вибори, проведені Росією у Криму.

Верховна Рада України також не визнає Держдуму РФ через голосування в анексованому Криму.

Теми: Крим санкції Росія
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