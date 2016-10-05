АТО: Бойовики здійснили 68 обстрілів із застосуванням мінометів і артилерії

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Середа, 5 жовтня 2016, 07:39

За минулу добу російсько-окупаційні війська 68 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, ворог продовжує застосовувати крупнокаліберні міномети і артилерію. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку зафіксовано 36 порушень "режиму тиші". Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Новозванівки, Трьохізбенки, Станиці Луганської та Попасної, де бойовики застосовували стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети. По Новоолександрівці, Попасній та Степному вів вогонь снайпер, а по Новоолександрівці та Новозванівці ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Також по Новоолександрівці та Новозванівці окупанти стріляли з артилерії 122-го калібру та БМП, а по Новоолександрівці - з зенітної установки.

На Донецькому напрямку зафіксовано 13 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Новгородського, Кам’янки та Зайцевого. По Новоселівці Другій та Авдіївці ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. 

На Маріупольському напрямку зафіксовано 19 обстрілів. Противник порушував "режим тиші" в районі Мар’їнки, Широкиного, Талаківки, Старогнатівки та Гнутового з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в районі Славного бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс. Окрім того, по Талаківці та Лебединському окупанти стріляли з БМП, а по Мар’їнці вів вогонь снайпер. Також по Талаківці ворог вів вогонь з міномету 82-го калібру.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, було виявлено один БПЛА.

Теми: АТО Донбас бойові дії
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