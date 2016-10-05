На кордоні з Польщею знову черги – 1000 авто

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Середа, 5 жовтня 2016, 08:34

Станом на 8 ранку 5 жовтня в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоїть 1000 автомобілів.

Такі дані наводить Західне управління Держприкордонслужби України в Facebook.

Зокрема, в пункті пропуску "Ягодин авто" застрягли 220 авто, "Устилуг" – 200, "Рава-Руська" – 150, "Шегині" – 150, "Угринів" – 130, "Краковець" – 80, "Смільниця" – 70". В ПП "Грушів" черг не зафіксовано.

На кордоні з Угорщиною спостерігаються 20 автівок в ПП "Вилок", а на кордоні з Румунією в ПП "Порубне" стоять 30 автівок

Черг на словацькому та молдавському напрямку немає.

Українська правда

Теми: кордон Польща
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Коментарі — 2
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IP: 77.222.153.---_ABM_05.10.2016 09:41
chookmas:
Шановна редакціє!
...вимагайте скасування малого прикордонного руху! Або його перенесення лише на 1-2 переходи....
Підтримую таку пропозицію !!!
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IP: 93.73.193.---chookmas05.10.2016 09:11
Шановна редакціє!
Замість того, щоб кожного дня рахувати кількість авто на кордоні з Польщею - вимагайте скасування малого прикордонного руху! Або його перенесення лише на 1-2 переходи. Нехай контрабандисти на них потіють! Ви, взагалі, задавали собі питання, а як відмінять таки візовий режим, як люди будуть їхати на вихідні (для цього ж він надається, так?) до, припустимо, Кракова, якщо треба буде стояти добу в черзі на вїзд і добу на виїзд?
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