На кордоні з Польщею знову черги – 1000 авто
Станом на 8 ранку 5 жовтня в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоїть 1000 автомобілів.
Такі дані наводить Західне управління Держприкордонслужби України в Facebook.
Зокрема, в пункті пропуску "Ягодин авто" застрягли 220 авто, "Устилуг" – 200, "Рава-Руська" – 150, "Шегині" – 150, "Угринів" – 130, "Краковець" – 80, "Смільниця" – 70". В ПП "Грушів" черг не зафіксовано.
На кордоні з Угорщиною спостерігаються 20 автівок в ПП "Вилок", а на кордоні з Румунією в ПП "Порубне" стоять 30 автівок
Черг на словацькому та молдавському напрямку немає.
Українська правда
Шановна редакціє!
...вимагайте скасування малого прикордонного руху! Або його перенесення лише на 1-2 переходи....
Замість того, щоб кожного дня рахувати кількість авто на кордоні з Польщею - вимагайте скасування малого прикордонного руху! Або його перенесення лише на 1-2 переходи. Нехай контрабандисти на них потіють! Ви, взагалі, задавали собі питання, а як відмінять таки візовий режим, як люди будуть їхати на вихідні (для цього ж він надається, так?) до, припустимо, Кракова, якщо треба буде стояти добу в черзі на вїзд і добу на виїзд?