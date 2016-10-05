На кордоні з Польщею знову черги – 1000 авто

Станом на 8 ранку 5 жовтня в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоїть 1000 автомобілів.

Такі дані наводить Західне управління Держприкордонслужби України в Facebook.

Зокрема, в пункті пропуску "Ягодин авто" застрягли 220 авто, "Устилуг" – 200, "Рава-Руська" – 150, "Шегині" – 150, "Угринів" – 130, "Краковець" – 80, "Смільниця" – 70". В ПП "Грушів" черг не зафіксовано.

На кордоні з Угорщиною спостерігаються 20 автівок в ПП "Вилок", а на кордоні з Румунією в ПП "Порубне" стоять 30 автівок

Черг на словацькому та молдавському напрямку немає.

Українська правда