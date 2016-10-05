Гройсману передали компромат на Насірова

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Середа, 5 жовтня 2016, 12:07

Депутат від "Самопомочі" Андрій Журжій передав прем'єру Володимиру Гройсману відомості про корумпованість голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його першого заступника Сергія Білана.

Про це він заявив у середу під час засідання уряду, звертаючись до Гройсмана.

"Антикорупційну реформу дуже важко впроваджувати, коли фіскальну службу очолюють корупціонери. І я на ваше прохання у понеділок зареєстрував звернення до уряду і передав особисто вашим помічникам ті обґрунтування, які ми зібрали стосовно керівника фіскальної служби і його першого заступника", – сказав він.

Журжій попросив Гройсмана розглянути ці дані, "щоб новий закон вже реалізовували нові некорупційні очільники ДФС".

У свою чергу прем'єр заявив, що отримав ці дані і пообіцяв їх опрацювати.

У понеділок Журжій також опублікував на "Економічній правді" колонку під назвою "П'ять причин звільнити керівника ДФС".

Олег Шанковський, УП

Теми: Насіров корупція Гройсман
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