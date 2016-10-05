Гройсману передали компромат на Насірова
Депутат від "Самопомочі" Андрій Журжій передав прем'єру Володимиру Гройсману відомості про корумпованість голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його першого заступника Сергія Білана.
Про це він заявив у середу під час засідання уряду, звертаючись до Гройсмана.
"Антикорупційну реформу дуже важко впроваджувати, коли фіскальну службу очолюють корупціонери. І я на ваше прохання у понеділок зареєстрував звернення до уряду і передав особисто вашим помічникам ті обґрунтування, які ми зібрали стосовно керівника фіскальної служби і його першого заступника", – сказав він.
Журжій попросив Гройсмана розглянути ці дані, "щоб новий закон вже реалізовували нові некорупційні очільники ДФС".
У свою чергу прем'єр заявив, що отримав ці дані і пообіцяв їх опрацювати.
У понеділок Журжій також опублікував на "Економічній правді" колонку під назвою "П'ять причин звільнити керівника ДФС".
Олег Шанковський, УП