Бойовики в 6 разів посилили обстріли на Луганщині – штаб АТО

Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", – сказав полковник.

Водночас він зазначив, що бойовики продовжують порушувати режим тиші, зокрема різко зросла кількість провокацій на луганському напрямку.

Бандоформування здійснили в 6 разів більше обстрілів ніж добою раніше, з них 32 прийшлося на район Попасної.

"Там обстріли противника розпочалися після обіду і тривали практично без перерви до пізньої ночі. Статистка обстрілів – невтішна. За минулу добу у Попасній та прилеглих до неї районів ворог випустив більше 140 мінометних мін, 17 артилерійських снарядів, тричі бойовики відкривали вогонь з озброєння БМП, двічі була зафіксована "робота" ворожих снайперів", – сказав Лисенко.

На донецькому напрямку за минулу добу відбулося 13 ворожих обстрілів.

Противник не розширив ділянку фронту, провівши обстріли позицій сил АТО у Зайцевому, Авдіївці, Новгородському та Новоселівці Другій. Водночас, ворог відновив мінометні обстріли Авдіївки.

На маріупольському напрямку ворог порушив тишу 19 разів.

У вівторок українські військові зафіксували проліт одного ворожого безпілотника на маріупольському напрямку.

"Також наша військова розвідка зафіксувала вихід одразу чотирьох розвідувальних груп противника на донецькому напрямку", – повідомив також речник АТО.

Валентина Романенко, УП