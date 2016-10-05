ГПУ і адвокати передають в Гаагу нові матеріали по Євромайдану

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Середа, 5 жовтня 2016, 15:55

Адвокати Небесної Сотні самостійно зібрали і передають в Міжнародний кримінальний суд нові матеріали, що свідчать про вчинення злочинів проти євромайданівців.

Про це адвокати Маркіян Галабала і Павло Дикань повідомили у середу, передають Українські новини.

За їх словами суд у Гаазі у 2015 році не виявив ознак масштабності і системності в переслідуванні активістів в ході Євромайдан.

Зокрема, Дикань повідомив, що за підсумками 2015 року прокурора МУСа встановила 2 з 3 необхідних ознак для початку судового розгляду в Гаазькому суді справи. 

"На сьогоднішній день офіс прокурора заявив, що у нього недостатньо матеріалів, щоб зробити остаточні висновки необхідні для передачі справи на наступну стадію попереднього розгляду", - повідомив Дикань.

Адвокати також повідомили, що в разі визнання прокурором МУСа прийнятності поданих матеріалів справа може перейти на стадію компліментарності, а потім буде передано в палату попереднього розгляду Гаазького суду.

В коментарі "УП" Галабала уточнив, що раніше Генпрокуратура передала у Гаагу матеріали не найвищої якості, проте зараз у відомстві справами Євромайдану зайнялися на новому рівні.

За його словами, наразі в ГПУ працює спільна група прокурорів з чотирма адвокатами. Очікується, що ГПУ невдовзі також надішле власні матерали до МКС.

Як відомо, 13 листопада в доповіді прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуда було зазначено, що під час зіткнень на Майдані в Києві були серйозно порушені основні права людини, але не скоювалися злочини проти людяності.

Теми: Євромайдан Гаазький трибунал суд
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