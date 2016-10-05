Комітет визнав законопроект Донець щодо е-декларацій корупційним

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Середа, 5 жовтня 2016, 16:44

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції не підтримав проект закону депутата від "Народного фронту" Тетяни Донець 5079 про зміни до законопроекту "Про запобігання корупції".

Про це повідомляє кореспондент УП.

"Визнати законопроект корупціогенним і пропонувати Верховній Раді його відхилити", – сказав голова комітету Єгор Соболєв.

За це проголосували більшість членів комітету.

У свою чергу Донець сказала, що законопроект не відкликатиме.

"Це моя офіційна позиція", – додала вона.

Як відомо, у своєму законопроекті Донець пропонує приховати значну частину відомостей про статки чиновників у електронних деклараціях.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: декларація корупція
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Коментарі — 3
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IP: 212.92.233.---Basta1305.10.2016 19:09
ТАкие партии, защищающие интересы коррупционеров и олигархов не имеют никакого права представлять интересы народа. Никакого!
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IP: 212.92.233.---Basta1305.10.2016 19:06
Народный фронт самая коррупционная партия в Украине, после БПП.
Не зря у них обоих рейтинг опустился ниже нуля и оба истерически боятся внеочередных выборов.
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IP: 46.219.247.---Євгеній Диров05.10.2016 16:56
так а шо - це ж повністю особистий проект Донець, хай і несе відповідальність.......... наскільки я памятаю, Нарфронт давно заявив - проти БУДЬ-ЯКИХ поправок...........
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