На Чернігівщині під час навчань загинув контрактник

На полігоні на Чернігівщині, де проводились військові навчання, контрактник попав під гусеницю бойової машини та від отриманих тілесних ушкоджень загинув.

Про це йдеться у повідомленні Військової прокуратури центрального регіону.

Вказується, що навчання проводилися на тактичному полі одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ у селищі Десна Козелецького району Чернігівської області.

"У ході відпрацювання тактичного заняття під час спішування з БМП–1, військовослужбовець військової служби за контрактом, молодший сержант, попав під гусеницю бойової машини та від отриманих тілесних ушкоджень загинув", - сказано у повідомленні.

Військова прокуратурою вже розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової машини, що спричинило загибель військовослужбовця.

"Попередньою причиною цієї трагічної події є порушення правил експлуатації бойової машини водієм-механіком БМП-1 (військовослужбовцем військової служби за контрактом)", - повідомляє прокуратура.

Українська правда