Синоптики попереджають про зниження температури і заморозки

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Четвер, 6 жовтня 2016, 09:52

6 жовтня в Україні очікується зниження температури, а 7 жовтня – заморозки на поверхні грунту.

Про погіршення погодних умов попереджає в четвер прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами Укргідрометцентру, 6 жовтня в Україні, крім Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, очікується зниження температури: вночі до 4-10°, вдень до 12-17°.

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Рівненській областях вночі до 1-6° тепла, вдень до 5-10°, в Карпатах вночі та вдень до 2° морозу - 4° тепла.

6-7 жовтня на Днiстрi на дiлянцi Галич - Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 – 1,0 м над поточними рiвнями.

Також 6-7 жовтня в більшості західних областей, 7 жовтня і в Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту (на заході місцями і в повітрі) заморозки 0-5°.

Теми: погода
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