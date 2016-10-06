Порошенко розповів, як його син до Ітона вступав

00
2
Четвер, 6 жовтня 2016, 15:02

Президент Петро Порошенко сподівається, що українських студентів-істориків не примушують зубрити стару історію, а вчать думати й аргументувати свою позицію.

Про це він сказав у Києві на зустрічі зі студентами з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського.

"Зараз це буде не модно, але колись мій син сам подав документи у British Council для того, щоб узяти участь у конкурсі на навчання в англійській школі Eton. І серед там 1400 учасників він переміг", – згадав Порошенко.

"Я звернувся тоді до headmaster'а школи і сказав, що, напевно незручно, бо я заможна людина і, можливо, можу оплатити це навчання, а його місце займе хтось інший. І отримав відповідь тоді, що у нас готових оплатити – велика черга, і вони записуються з народження дитини. Ваш син виграв у чесному змаганні, і ви хочете – хай іде, хочете – можете відкликати", – розповів він.

За його словами, тоді була співбесіда.

"Це був рік, коли НАТО бомбардувало Югославію. На співбесіді дозволялося бути батькам. На питання вчителя, як він ставиться до бомбардування НАТО Югославії, він (син Олексій – ред.) сказав, що він категорично проти. Коли його попросили аргументувати свою позицію, він у віці 14 чи 15 років півгодини її аргументував", – сказав Порошенко.

"Я сидів і думав: Господи, Британія – основний учасник бомбардування, що він каже і що він робить! Він був зарахований, хоча викладачі мали абсолютно іншу точку зору. Тому що, каже, ми перевіряємо набір фактів, якими володіє студент, його вміння захищати власну позицію", – заявив він.

Порошенко сказав, що він як президент і дипломати роблять те саме – відстоюють свою позицію.

Ітонський коледж – приватна англійська школа-пансіон для хлопчиків 13-18 років.

Сам Петро Олексійович Порошенко свого часу закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Тараса Шевченка за фахом "міжнародні економічні відносини".

Олена Рощенко, УП

Теми: Порошенко освіта історія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Порошенко: У мене алергія на пропаганду, наша стратегія – правда 6 жовтня 2016, 14:43
Порошенко чекає рішення Ради про візи з Росією 6 жовтня 2016, 13:56
Порошенко доручив дипломатам домогтися звільнення Сущенка 6 жовтня 2016, 13:52
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 159.224.166.---starbucksfan06.10.2016 16:36
Готує геніального наступника....
ВідповістиЗ цитатою
IP: 82.193.98.---OdessitЪ06.10.2016 15:18
Ми і без цього знали, що Шоколад - проросійський політик.
Цинічний Барига перестарався.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Суд призупинив провадження за позовами "Укрнафти" до компаній Коломойського
MH17: у Нідерландах заперечили надання Росією радарних даних
Справа Шеремета: Суд дав доступ до інформації мобільних операторів
Ар'єв: ПАРЄ може змінити свої правила, щоб повернути Росію
Усі новини
Інше місто

Маріанна Факас про велокультуру Лондона

На старом месте

Как в Харькове создают Арт-завод "Механика"