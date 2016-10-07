На мосту в Нью-Йорку повісили портрет Путіна

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 05:36

Невідомі вивісили банер площею шість на десять метрів на Манхеттенському мосту в Нью-Йорку із зображенням президента Росії Володимира Путіна і підписом "Миротворець".

Про це повідомляє BBC, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Плакат встиг провисіти близько години, перш ніж його зняла поліція.

Поки невідомо, хто вивісив банер на мосту, поліцейські вивчають записи камер спостереження.

Видання New York Post з посиланням на очевидців повідомляє, що банер розгорнули дві людини.

"Ми зрозуміли, що це Путін і російський прапор і що там напис "миротворець", але після цього ніхто не зрозумів, що це повинно висловлювати - це було не дуже ясно", - розповів виданню один з очевидців.

Як повідомляє Сі-бі-ес, арешти у цій справі не відбувались.

7 жовтня Володимир Путін відзначає день народження.

Теми: США Путін
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