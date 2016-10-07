АТО: 30 порушень "тиші", бойовики обстріляли Авдіївку з артилерії

00
0
П'ятниця, 7 жовтня 2016, 07:23

За минулу добу російсько-окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Порушуючи "режим тиші" противник відкривав вогонь в районі Мар’їнки та Павлополя зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів, а по Широкиному з мінометів калібрів 120 та 82 мм.

На Луганському напрямку зафіксовано 10 порушень "режиму тиші". Противник вдавався до збройних провокацій в районах Новоолександрівки, Станиці Луганської, Попасної, Новогригорівки та Оріхового. Окрім стрілецької зброї та гранатометів тут противник застосував снайперський вогонь.

На Донецькому напрямку відбулось 4 обстріли. Зокрема, по захисникам Авдіївки було здійснено обстріли зі ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Теми: Донбас АТО бойові дії
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У МЗС РФ заявили, що борються з "геноцидом російськомовних" в Україні 6 жовтня 2016, 13:38
Бойовики тримають у полоні 64 українських військових – Мотузяник 6 жовтня 2016, 13:22
Росіяни дозволили бойовикам стріляти з мінометів і БМП - розвідка 6 жовтня 2016, 13:12
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Пентагоні заявили про високу ймовірність війни з Росією
Українська делегація порушить питання Сущенка в ООН
173 військових загинули на Донбасі від початку року - Полторак
Російський консул проігнорував виклик до МЗС України у справі Сущенка
Усі новини
Трансплантологія

Як Сільвіо Колагранде отримав зір у спадок від священика

Крутознавство

Найцікавіші новини від креативщика Влада Волочая