На кордоні з Польщею застрягли більше 1 тисячі авто

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 08:20

Станом на 8 ранку 7 жовтня в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоїть 1010 автомобілів.

Такі дані наводить Західне управління Держприкордонслужби України.

Зокрема, в пункті пропуску "Краковець" скупчилися 250 авто, "Рава-Руська" – 200, "Ягодин авто" – 150, "Устилуг" – 120, "Угринів" – 110, "Шегині" – 70, ПП "Грушів" – 60 "Смільниця" – 50.

На кордоні з Угорщиною спостерігаються 20 автівок у ПП "Вилок", а на кордоні з Румунією у ПП "Порубне" стоять 70 автівок

Черг на словацькому та молдавському напрямку немає.

Українська правда

Теми: кордон Польща
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