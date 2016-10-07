На кордоні з Польщею застрягли більше 1 тисячі авто

Станом на 8 ранку 7 жовтня в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоїть 1010 автомобілів.

Такі дані наводить Західне управління Держприкордонслужби України.

Зокрема, в пункті пропуску "Краковець" скупчилися 250 авто, "Рава-Руська" – 200, "Ягодин авто" – 150, "Устилуг" – 120, "Угринів" – 110, "Шегині" – 70, ПП "Грушів" – 60 "Смільниця" – 50.

На кордоні з Угорщиною спостерігаються 20 автівок у ПП "Вилок", а на кордоні з Румунією у ПП "Порубне" стоять 70 автівок

Черг на словацькому та молдавському напрямку немає.

Українська правда