За добу в зоні АТО поранено 3 бійців – штаб

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 12:43

За добу в зоні проведення антитерористичної операції троє військових отримали поранення.

Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих внаслідок бойових дій у лавах Збройних військ України немає, але троє військовослужбовців отримали поранення", – повідомив полковник.

За словами полковника, поранення бійці отримали внаслідок ворожих обстрілів у Кримському та Авдіївці, ще один військовий підірвався на розтяжці в районі Майорська.

Українська правда

Теми: АТО
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