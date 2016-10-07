Польща спростила отримання шенгенської візи у Києві

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 12:49

Посольство Польщі спрощує процедуру подачі громадянами України візових клопотань до візових центрів у Києві.

Про це йдеться у повідомленні Департамента консульської служби МЗС України у Facebook.

"З 3 жовтня 2016 року заявник, який планує оформити шенгенську візу до Польщі, має звернутися із закордонним паспортом до відділення Банку Ідея або КредоБанку та здійснити передоплату для себе та, у разі необхідності, членів своєї родини (до чотирьох осіб). Під час передоплати заявник вибирає тип візи і повідомляє контактний номер свого телефону", - повідомляє департамент.

Вказується, що після здійснення передоплати сервісного збору та отримання банківського коду PTN заявнику протягом 5 днів зателефонує оператор колл-центру з 9:00 до 21:00 з понеділка по суботу (крім вихідних днів) і запропонує дату подачі документів.

"Якщо запропонована дата не є прийнятною для заявника, наступна автоматично обрана системою дата буде вдруге запропонована заявнику оператором в телефонному режимі", - сказано у повідомленні.

Водночас наголошується, що спрощений варіант реєстрації на подачу візових документів до Польщі діятиме лише у Пунктах прийому візових анкет в Києві.

"Нововведення має суттєво скоротити процес подачі документів на польську візу, убезпечити систему від хакерських атак і спрямовано обмежити діяльність незаконних візових посередників", - сказано у повідомленні.

Вказується, що у випадку успішного запровадження нової системи, вона буде  запроваджена у візових центрах і консульських установах Польщі у Львові, Луцьку, Харкові, Одесі.

Українська правда

Теми: Польща Київ візи
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IP: 93.73.193.---chookmas07.10.2016 12:54
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