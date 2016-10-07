Порошенко хоче, щоб розслідування щодо Курченка прискорилося

578 переглядів
0
П'ятниця, 7 жовтня 2016, 14:38

Президент Петро Порошенко сподівається на прискорення правоохоронцями розслідувань кримінальних проваджень, відкритих у відношенні власника "Східно-європейської паливо- енергетичної компанії" Сергія Курченка.

Про це він сказав журналістам в Одеській області, передають "Українські новини".

"За тією інформацією, якою я володію, пан Сергій Курченко є злочинцем, він перебуває в розшуку й проти нього відкрито кримінальну справу... Ми будемо робити все, щоб розслідування в цих кримінальних справах було прискорено", – заявив президент.

Порошенко також сподівається, що об'єкти, якими володіють компанії Курченка, буде повернуто державі за прозорою процедурою.

Як відомо, у травні генеральний прокурор Юрій Луценко доручив військовій прокуратурі розслідувати кримінальні провадження проти екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка й бізнесмена, власника групи компаній СЄПЕК Сергія Курченка.

Теми: Курченко Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
ГПУ дала Німеччині додаткові гарантії для екстрадиції банкіра Курченка 3 жовтня 2016, 16:14
Суд дозволив Ощадбанку конфіскувати у Курченка 10 тис. тонн бензину в Криму 26 вересня 2016, 15:41
Луценко обіцяє повернути гроші з продажу нафти Курченка цього року 22 вересня 2016, 16:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Дипломати вперше добилися зустрічі з Сущенком
Прокуратура почала розслідування депортації кримських татар 1944 року
Українцю Сущенкові в РФ пред'явили офіційне звинувачення
Обстріли бойовиків не дають розвести війська в Станиці Луганській
Усі новини
Мисли критично!

Курс від Університету Квінсленда доступний безкоштовно онлайн

Українське кіно

Страсті за "Століттям Якова", або Якого кіно нам бракує?