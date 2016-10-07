ГПУ передала до суду справу росіянина, який воював у лавах "ДНР"

Завершено процедуру спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно громадянина Російської Федерації – учасника так званої "ДНР".

Звинувачувальний акт 5 жовтня спрямовано до Шевченківського райсуду Києва для розгляду по суті під час здійснення процедури заочного засудження, повідомляє Генеральна прокуратура України.

Росіянина звинувачують у участі в терористичній організації "ДНР", а також у незаконному придбанні і носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу, тобто за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

За даними правоохоронців, упродовж березня-жовтня 2014 року громадянин РФ добровільно брав участь у діяльності "ДНР" і, діючи за її планом, сприяв проведенню збройного протистояння представникам державної влади на території Донецької області.

У складі "ДНР" він здійснив два бойові виходи, під час яких із вогнепальної зброї обстрілював позиції співробітників правоохоронних органів та військовослужбовців Збройних сил України.

Відповідно до ст. 12 КК України, інкриміновані йому злочини віднесено до категорії тяжких та особливо тяжких. За вчинення вказаних злочинів обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 8 до 15 років.