Прокуратура почала розслідування депортації кримських татар 1944 року

Українська прокуратура АР Крим активізувала розслідування кримінального провадження за фактом насильницького переселення у 1944 році кримськотатарського народу та представників інших народів з території Кримської АРСР.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"На даний час у тісній співпраці з представниками Меджлісу кримськотатарського народу складено реєстр зі 160 осіб, щодо яких особисто та щодо членів їх сімей, представниками радянської влади були вчинені дії з насильницького переселення у 1944 році з території Кримської АРСР", – йдеться у повідомленні.

Відомство вже узгодило порядок допиту цих людей на території Херсонської області, а також порядок їх приїзду туди і пакет необхідних документів.

"Наразі вживаються заходи щодо залучення слідчих органів Служби безпеки України для проведення окремих слідчих дій з метою використання їх досвіду у розслідуванні справ даної категорії (справа про Голодомор)" – додали у відомстві.

Крім того, в межах цієї справа у 300 наукових бібліотеках України витребовуються матеріали (документи, публікації, наукові статті) щодо депортації 1944 року з метою подальшого призначення науково-демографічної експертизи.

Як відомо, у травні 1944 року протягом трьох днів десятки тисяч кримських татар були примусово вивезені в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан та інші азійські регіони.

Українська правда