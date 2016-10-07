НАБУ впіймало суддю, який "відмазував" за хабарі

Детективи Національного антикорупційного бюро впіймали суддю Жовтневого районного суду міста Дніпро на отриманні хабара.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті НАБУ.

Як зазначається, суддя вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. дол. США (понад 258 тис. грн) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

"Суддя намагався вплинути на службових осіб слідчого підрозділу одного з відділень поліції… щодо вчинення дій, спрямованих на непритягнення особи до кримінальної відповідальності", - сказано у повідомленні.

Суддю затримали на місці злочину.

Вказується, що якщо провину судді буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Українська правда