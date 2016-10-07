НАБУ впіймало суддю, який "відмазував" за хабарі

2614 переглядів
0
П'ятниця, 7 жовтня 2016, 18:48

Детективи Національного антикорупційного бюро впіймали суддю Жовтневого районного суду міста Дніпро на отриманні хабара.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті НАБУ.

Як зазначається, суддя вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. дол. США (понад 258 тис. грн) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

"Суддя намагався вплинути на службових осіб слідчого підрозділу одного з відділень поліції… щодо вчинення дій, спрямованих на непритягнення особи до кримінальної відповідальності", - сказано у повідомленні.

Суддю затримали на місці злочину.

Вказується, що якщо провину судді буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Українська правда

Теми: НАБУ суд хабар
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У НАБУ допитали Авакова 7 жовтня 2016, 17:00
САП підозрює, що втікач Онищенко отримав громадянство РФ 6 жовтня 2016, 17:52
США стежать за спробами обмежити незалежність НАБУ – посол 6 жовтня 2016, 13:08
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
НАБУ завершило розслідування проти прокурора АТО Кулика
Керрі: Росія повинна відповісти за військові злочини в Сирії
Порошенко підписав скасування ліцензій для виноробів
Дипломати вперше домоглися зустрічі з Сущенком
Усі новини
Афіша на 7-9 вересня

Театральный фестиваль, кино-концерт, ретро-велосипеды, марафон...

Двигуни культури

Як влаштований робочий процес "Dakh Daughters" і як уживаються учасниці колективу