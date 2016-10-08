ЗМІ опублікували відео, де Трамп розповідає про домагання до жінок
Газета Washington Post опублікувала відеозапис 2005 року, на якому кандидат в президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп розповідав про домагання до жінок.
Про це повідомляє ВВС.
"Ти можеш робити з жінками все, що хочеш, якщо ти зірка", - сказав Трамп телеведучому Біллі Бушу в розпал бесіди.
Далі бізнесмен і політик хвалився своєю спробою спокусити заміжню жінку і дотиками до інтимних місць ряду інших жінок.
Крім того, Трамп зауважив у розмові з ведучим, що його автоматично тягнуть до себе красиві жінки, і він часто намагається їх поцілувати.
Як зауважив в п'ятницю Трамп, це був "жарт з роздягальні" і "приватна розмова".
"Білл Клінтон говорив мені куди гірше на полі для гольфу. Перепрошую, якщо я образив когось", - сказав республіканець.