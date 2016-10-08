ЗМІ опублікували відео, де Трамп розповідає про домагання до жінок

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Субота, 8 жовтня 2016, 07:42

Газета Washington Post опублікувала відеозапис 2005 року, на якому кандидат в президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп розповідав про домагання до жінок.

Про це повідомляє ВВС.

"Ти можеш робити з жінками все, що хочеш, якщо ти зірка", - сказав Трамп телеведучому Біллі Бушу в розпал бесіди.

Далі бізнесмен і політик хвалився своєю спробою спокусити заміжню жінку і дотиками до інтимних місць ряду інших жінок.

Крім того, Трамп зауважив у розмові з ведучим, що його автоматично тягнуть до себе красиві жінки, і він часто намагається їх поцілувати.

Як зауважив в п'ятницю Трамп, це був "жарт з роздягальні" і "приватна розмова".

"Білл Клінтон говорив мені куди гірше на полі для гольфу. Перепрошую, якщо я образив когось", - сказав республіканець.

Теми: США
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