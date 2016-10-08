Україна закликала ООН розмінувати Донбас

Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй забезпечити належне виконання протоколу щодо вибухонебезпечних пережитків війни (ВПВ) через різке збільшення їх кількості на Донбасі.

Про це йдеться в тексті виступу делегації України на загальних дебатах комітету з питань роззброєння і міжнародної безпеки Генасамблеї ООН 7 жовтня, передають Українські Новини.

У ньому наголошується, що в результаті збройної агресії Росії і наступальних дій незаконних збройних формувань, що діють в певних районах Донецької і Луганської областей, Україні в даний час доводиться мати справу з різким збільшенням кількості вибухонебезпечних пережитків війни, що викликає серйозні жертви серед цивільного населення, в тому числі дітей.

"Ці ВПВ, а також протипіхотні міни, які мають невибіркову дію, встановлюють незаконні збройні групи в житлових районах і на шляхах сполучення між населеними пунктами... Насправді, вони несуть більше загрози для цивільного населення, ніж для військовослужбовців", - зазначається в тексті виступу.

Україна вважає, що для міжнародного співтовариства життєво важливо докласти всіх зусиль для забезпечення належного виконання протоколу щодо вибухонебезпечних пережитків війни на Донбасі.

Протокол щодо вибухонебезпечних пережитків війни Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію, прийнятий в 2003 році.

Протокол покликаний вирішувати проблеми гуманітарного очищення території після закінчення конфлікту і накладає на держави зобов'язання з розмінування, видалення або знищення вибухонебезпечних пережитків війни в постконфліктний період.

Станом на 4 жовтня сапери знешкодили близько 125 тисяч вибухонебезпечних предметів та очистили 2 650 га території в зоні АТО з початку антитерористичної операції.