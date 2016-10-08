Бойовики "ЛНР" кажуть, що почнуть відведення сил біля Станиці у неділю

Розведення військових сил і засобів в районі н.п. Станиця Луганська розпочнеться у неділю, 9 жовтня.

Про це повідомляє онлайн-ресурс бойовиків "Луганський інформцентр" з посиланням на одного з членів "ЛНР", "начальника народної міліції" Олега Анащенка.

"5 жовтня в Мінську тристороння Контактна група домовилася про чергову спробу 9 жовтня відвести сили і засоби сторін в районі населеного пункту Станиця Луганська... Ми готові виконати умови прийної Рамкової угоди", - заявив Анащенко.

Як відомо, раніше українська сторона заявила про неможливість почати відведення військових підрозділів і озброєння поблизу Станиці Луганської через обстріли з боку терористів.

У свою чергу 7 жовтня в "ЛНР" заявили, що розведення сил і засобів в районі Станиці зірвано з вини української сторони.

Українська правда