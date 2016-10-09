РФ готується днями підписати угоду щодо "Турецького потоку"

Угоду між Москвою і Анкарою за проектом "Турецький потік" може бути підписано у Стамбулі найближчими днями.

Про це в інтерв'ю газеті Hürriyet повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак, пише ТАСС.

Він зазначив, що угоду може бути підписано в рамках засідання міжурядової російсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва, що відбудеться 10-12 жовтня.

Проект "Турецький потік" анонсований керівництвом РФ у грудні 2014 року в якості заміни "Південного потоку".

Очікується, що морська ділянка "Турецького потоку" буде складатися з 4 ниток потужністю 15,75 млрд куб. м кожна.

Згодом переговори щодо проекту було припинено, у тому числі через кризу у відносинах між РФ та Туреччиною.