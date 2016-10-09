В США розгортається скандал навколо сексистських висловлювань Трампа

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Неділя, 9 жовтня 2016, 11:49

В США розгорівся скандал навколо сексистських висловлювань кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.

Як відомо, газета The Washington Post опублікувала відеозапис  вульгарної бесіди Трампа з шоуменом Біллі Бушем.

У записі, датованому ще 2005 роком, нинішній кандидат у президенти США у вельми розкутій манері зізнається, що "намагався спокусити заміжню жінку, але у нього не вийшло".

Американський політикум обурився такими висловлюваннями Трампа.

Так, відомий американський актор, колишній губернатор Каліфорнії, впливовий республіканець Арнольд Шварцнеггер на своїй сторінці у Facebook заявив, що не підтримає кандидата в президенти від своєї партії Дональда Трампа. Шварценеггер наголосив, що не буде голосувати за республіканця вперше з 1983 року, коли отримав громадянство США.

За словами політика, він підтримував республіканців ще з 1968 року, коли переїхав до США.

Адже, підкреслив Шварцнеггер, бути американцем набагато важливіше, ніж бути республіканцем.

"Так що я б сьогодні нагадав моїм товаришам-республіканцям, що не тільки прийнятно вибирати на користь своєї країни на противагу вашій партії, але це і ваш обов'язок", - заявив Шварценеггер.

З різкою критикою такої поведніки Трампа виступив і віце-президент США Джо Байден.

"Ці слова принизливі. Така поведінка є зловживанням владою. Це не просто безсоромно, це - сексуальне насильство", – написав Байден у своєму Twitter.

Як відомо, раінше повідомлялося, що республіканці міркують над заміною кандидатури Трампа саме через скандальну історію з висловлюваннями епатажного мільярдера.

Сам мільярдер у своєму спеціальному відеозверненні вибачився за таку поведінку після того, як республіканці розкритикували його.

"Я це сказав, я був неправий, і я прошу вибачення", – визнав Трамп. 

Європейська правда 

Теми: США вибори
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IP: 46.119.58.---jurius09.10.2016 12:03
Який інтерес в американських подіях має Україна... Нам важливо вистояти від "Мінського тиску", який буде наайбільшим 3 міс. до кінця повноважень Обами і сподіватися, щоб нова адміністрація, яку б партію вона не представляла була більш готова не тільки називати путінську агресію своїм власним іменем, але й підтримувати нас більше дипломатично і мілітарно, ніж це робили Обама, Керрі і Нуланд.
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