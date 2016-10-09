АТО: Один боєць загинув, одного поранено

За минулу добу у зоні АТО загинув один український військовий, один боєць зазнав поранень.

Про це на брифінгу 9 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його даними, поранення український військовий дістав у Троїцькому на світлодарській дузі внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

При цьому, за даними розвідки, втрати бойовиків за добу сягнули 10 осіб загиблими, чотирьох поранено - на Луганському та Маріупольському напрямках.

Лисенко повідомив, що за минулу добу на Луганському напрямку відбулися 16 ворожих обстрілів, з них 7 – з важкого озброєння, на Донецькому - 5 ворожих обстрілів, зокрема 3 – з важкого озброєння, на Маріупольському - 27 обстрілів, 10 – з важкого озброєння.

"З огляду на систематичне порушення режиму тиші з боку противника та невиконання бойовиками Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів, Збройні Сили України вимушено переносять терміни відведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської", - повідомив речник Міноборони.

Українська правда