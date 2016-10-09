АТО: Один боєць загинув, одного поранено

00
0
Неділя, 9 жовтня 2016, 12:58

За минулу добу у зоні АТО загинув один український військовий, один боєць зазнав поранень.

Про це на брифінгу 9 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його даними, поранення український військовий дістав у Троїцькому на світлодарській дузі внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

При цьому, за даними розвідки, втрати бойовиків за добу сягнули 10 осіб загиблими, чотирьох поранено - на Луганському та Маріупольському напрямках.

Лисенко повідомив, що за минулу добу на Луганському напрямку відбулися 16 ворожих обстрілів, з них 7 – з важкого озброєння, на  Донецькому - 5 ворожих обстрілів, зокрема 3 – з важкого озброєння, на Маріупольському - 27 обстрілів, 10 – з важкого озброєння.

"З огляду на систематичне порушення режиму тиші з боку противника та невиконання бойовиками Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів, Збройні Сили України вимушено переносять терміни відведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської",  - повідомив речник Міноборони. 

 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас жертви зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Київ виплатить 15 мільйонів одноразової допомоги до Дня захисника України 9 жовтня 2016, 11:41
АТО: 48 атак з боку терористів, в тому числі з артилерії 122 і 152 калібрів 9 жовтня 2016, 08:10
В лікарні в Дніпрі помер важкопоранений боєць ЗСУ 9 жовтня 2016, 01:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: Один боєць загинув, одного поранено
Відведення військ у Станиці Луганській перенесли через обстріли – Міноборони
В США розгортається скандал навколо сексистських висловлювань Трампа
Тука каже, що відведення військ у Станиці Луганській не скасовували
Усі новини
Діти

Брешете дітям? Вони це відчувають, застерігають психологи

Скіф із Трахтемиріва

Як самітник живе без грошей у місці сили