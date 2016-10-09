У регіонах, де багато переселенців, стало більше крадіжок – Троян

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Неділя, 9 жовтня 2016, 14:30

В Україні відмічається підвищення середньостатистичного зростання крадіжок в регіонах, де сконцентровано більшість переселенців.

Про це пише у своїй статті для DT.UA заступник голови Нацполіції Вадим Троян.

За його даними, це в першу чергу місто Київ (зростання удвічі), Миколаївська (+60%), Одеська (+61%) та Харківська (+62%) області.

"Напряму пов'язаний із війною і так само новий для України виклик, який прямо впливає на рівень злочинності — безпрецедентне зростання числа вимушених переселенців. Чи всі вони законослухняні? Очевидно що ні — особливо, коли перед більшістю з них кардинально постає питання вирішення елементарних побутових потреб (пошук житла, роботи, начальних закладів для дітей), що, в свою чергу, потребує значних фінансових витрат", - йдеться у статті.

Троян наголошує, що з початку 2016 року взято на облік 1,8 млн переселенців (1,4 млн сімей з Донбасу і Криму). При цьому ще близько 800 тис. осіб не зареєструвалися як переселенці.

Заступник голови Нацполіції також повідомив, що питома вага злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння порівняно з 2013 р. (до початку бойових дій на сході країни), зменшилася з 13 до 9%, що свідчить про збільшення частки умисних злочинів.

Ці дані вказують на зростання частки так званої соціальної злочинності.

За його словами, вагомий фактор, що характеризує погіршення соціально-економічного становища в державі, — зростання безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років — до 9,9% (в 2013-му — 7,7%).

"При цьому слід навести результати кримінологічних досліджень, відповідно до яких збільшення безробіття на один відсоток призводить до зростання рівня злочинності на 6%. Про об'єктивність відповідних досліджень свідчать і статистичні дані, за якими лише в січні—серпні поточного року працівниками поліції встановлено 45 тис. дієздатних осіб, які на момент скоєння злочину ніде не навчались та не працювали, що становить 63% від усіх затриманих злочинців (2015 року цей показник становив 58%, 2014-го — 54%, а 2013-го — 46%)", - йдеться в статті.

Теми: поліція
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IP: 173.44.55.---Павел Аналит09.10.2016 14:40
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