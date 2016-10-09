Лавров розповів про "терпіння" Росії і "агресивну русофобію" США

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Неділя, 9 жовтня 2016, 16:02

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє про докорінні зміни у відносинах Росії і США.

В інтерв'ю "Першому каналу", текст якого розміщений на сайті МЗС РФ, відповідаючи на репліку ведучого, що заяви про докорінні зміни у відносинах дуже серйозні, Лавров сказав: "Звичайно, але це ж, по-моєму, факт".

"Ми, чесно скажу, проявляли дуже довго те, що американці називають "стратегічним терпінням", - адже погіршення відносин в односторонньому порядку з боку американців почалося задовго до України. Ми про це говорили", - зазначив Лавров.

За його словами, Росія зафіксувала докорінну зміну обставин "в тому, що стосується агресивної русофобії, яка зараз лежить в основі політики США щодо Росії".

"Мова йде не просто про риторичну русофобію, а про агресивні кроки, які реально зачіпають наші національні інтереси, ставлять під загрозу нашу безпеку", - зазначив Лавров.

"Це наближення НАТО і її військової інфраструктури до наших кордонів, розгортання там американських важких озброєнь, авіації Північноатлантичного альянсу, ПРО, причому в її європейському та азійському сегменті по периметру наших кордонів і меж наших союзників. Звичайно, санкції - це прояв недружніх, я б сказав, ворожих дій", - сказав міністр.

Він також вважає, що не у всіх в США виходить вибудовувати відносини з Росією "без дитячих образ".

"Це так. До речі, щодо підлітків, коли Джон Керрі був призначений Державним секретарем США, ми з ним про це говорили і обидва погодилися, що відносини необхідно вибудовувати по-дорослому, навіть термін цей був використаний, без дитячих образ. Але не у всіх виходить", - сказав він.

Відповідаючи на питання про природу образ американців, Лавров зазначив, що "тут, можливо, щось особисте".

"Якийсь діяч може мати якесь внутрішнє відчуття, що Америка чогось не робить так, як хотілося б, або намагається це робити, а у неї не виходить. Почуття поступового, але все-таки відходу цієї всемогутності. Це зрозуміло для мене. Це болючий процес. Століттями Захід, якщо брати його в цілому, правив світом", - сказав Лавров.

Українська правда

Теми: Росія США
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Коментарі — 2
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IP: 130.180.211.---поліщук ua09.10.2016 16:29
Обычная русофобия - это желание жить в свободной стране и любить свою страну, а не кремлевскую братву.
Политическая русофобия - это жажда достойной жизни, свободной от власти кремлевской братвы.
Агрессивная русофобия - это когда люди требуют уважения к человеку,
когда требуют справедливый суд, и когда не уважают бандитов и блатных.
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IP: 207.244.77.---Roman Kotsur09.10.2016 16:28
Смердючий агресор i окупант вважає "детской обидой" окупацію Криму, Донбасу и вбиство українців. Паскуда фашистська.
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