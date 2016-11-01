МЗС попросило Раду Європи оцінити е-декларування

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Вівторок, 1 листопада 2016, 08:55

Міністерство закордонних справ України звернулося до Ради Європи з проханням оцінити відповідність системи електронного декларування європейським стандартам щодо дотримання права на приватність.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі ICTV, передає УНІАН.

За її словами, до 1 квітня 2017 року мають задекларувати свої статки ще до 300 тисяч осіб.

У зв'язку з цим дипломат зауважила, що стосовно цих осіб, які повинні подавати декларації під час другого етапу декларування з 1 січня до 1 квітня 2017 року, буде вестися діалог з Радою Європи і Європейською комісією щодо того, наскільки законодавчі зміни до системи декларування дійсно потрібні.

"Ми в діалозі з Європейською комісією продовжуємо оцінювати питання щодо того, наскільки ми досягли балансу між публічним інтересом та правом на приватність, оскільки, на наш погляд, баланс ми не досягли. І ризик того, що це електронне декларування буде розповсюджено і поширено ще на додаткову кількість людей, а це в 10 разів більше, ніж зараз, воно звичайно не дає нам права зупинятися на тому, що є зараз", - сказала Зеркаль.

Вона додала, що Міністерство закордонних справ звернулося до експертів Ради Європи на предмет відповідності системи е-декларування міжнародним стандартам.

"І ми вже звернулися до Ради Європи з проханням оцінити... з точки зору захисту персональних даних, наскільки українська система електронного декларування відповідає всім європейським критеріям", - сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що європейська сторона пильно стежила за тим, щоб Україна завершила перший етап е-декларування в тому вигляді, якому він був затверджений.

Як відомо, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. 

"Європейська правда"

Теми: декларація МЗС ЄС
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