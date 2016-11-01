Луценко пояснив, звідки у його сім’ї стільки готівки

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Вівторок, 1 листопада 2016, 12:44
Генпрокурор Юрій Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що його статки, як і статки інших декларантів, будуть перевіряти.

Про це він сказав під час брифінгу у Києві.

За його словами, всі його статки походять ще з часів бізнесу його дружини, яка ставши нардепом продала його, а частину передала сину.

Луценко заявив, що його дружина понад десять років займалася бізнесдіяльністю.

"Вона з нуля створила фірму", - сказав генпрокурор.

Ставши народним депутатом його дружина, за словами Луценка, продала бізнес і задекларувала офіційний дохід 20 млн гривень і сплатила з них податки. Невеличку частину бізнесу Ірина Луценко передала старшому сину Олександру.

За словами Луценка, частину коштів від продажу бізнесу вони витратили на покриття боргів, а частину залишили. "Інша частина зберігається у нас для покриття боргів, які можуть виникнути", - зазначив Луценко.

Як відомо, згідно із декларацією на рахунках у банку Юрій Луценко має 6 472 доларів, 469 євро та 12 514 грн. Він також має 150 000 грн готівки.

Дружина Луценка має на рахунках 1 800 000 грн, 14 022 грн, 1 456 доларів, 364 євро. Також Ірина Луценко має 450 000 грн, 50 000 євро та 280 000 доларів готівки. Вона позичила ТОВ "Українські Новітні Телекомунікації" 753 904 грн.

Син Луценка Олександр має на рахунках 128 899 грн, 297 200 грн, 1028 євро та 100 доларів. Він також має 1 350 000 грн готівки та 30 815 грн готівкових коштів у банку.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Луценко декларація
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Коментарі — 4
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IP: 82.145.220.---Nnikolay Yegorov01.11.2016 14:11
Откуда баблишки ? Из леса вестима . Папаша слышь рубит , а я выношу . Переиначенная басня Крылова о семействе Луценок ! Которые из своего молодого отприска сделали успешного бизнесмена . А сами папашка и мамашка трусливо - спрятались от народного позора за его спину . Типа мы тут не в доле , это наший молодой сынок столько бабла случайно накрисятничал ! Не судите его строго . С кем по молодости греха не бывает .
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IP: 78.36.37.---Vadim Slutsky01.11.2016 14:08
Золотой Батон-то был волшебный. Он умел размножаться. И вот теперь у каждого во власти - свой Золотой Батон. Т.е. каждый стал Януковичем.
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IP: 176.102.210.---joharr01.11.2016 13:42
"недоедал,недосыпал..пил только чай.."(с) Высоцкий
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IP: 91.209.24.---Дмитрий Мамут01.11.2016 12:56
Під їхню готівку потрібно окрему кімнату. Нема слів. Одні емоції. Дійсно слуги народу.
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