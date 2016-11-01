Ситнику вручили документ із звинуваченнями на адресу Гонтаревої

2884 перегляди
4
Вівторок, 1 листопада 2016, 15:13

Вкладники українських банків, які втратили свої депозити вручили голові Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику заяву про скоєння злочину вищими посадовими особами Нацбанку.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", документ також підписали 35 народних депутатів. Один з них, представник "Батьківщини" Ігор Луценко, вручив його Ситнику.

"Ми зараз йдемо подавати заяву про злочин, вручимо його особисто в руки пану Ситнику разом з буклетом про Гонтареву. Всі розуміли, що впаде Дельта банк, що впаде банк "Михайлівський". Це прекрасно знала сама Гонтарева", – сказав Луценко, виступаючи на мітингу, організованому обдуреними вкладниками банків біля стін НАБУ у вівторок.

За його словами, багато парламентаріїв намагаються усунути Гонтареву з 2015 року, але цьому процесу заважав сильний опір з боку влади та наглядових органів, який "важко було побороти". Зараз, за його словами, в питанні необхідності негайної відставки чинної глави НБУ є розуміння і в депутатів, і у громадськості.

Ситник прийняв документ і заявив, що постраждалі вкладники не є прямою компетенцією НАБУ, але сказав, що його відомство розслідує висновок рефінансування з ліквідованих банків.

"Ми бачимо, що майже всі банки, вкладники яких прийшли сьогодні, отримували рефінансування. І ці гроші йшли через латвійські або австрійські банки. Це державні гроші і, можливо, до цього причетні посадові особи НБУ", – зазначив директор НАБУ і пообіцяв вивчити документ.

Теми: Гонтарева Ситник НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гонтарева: Купили будинок, машину й офіс, гроші – в банках 1 листопада 2016, 14:47
Гонтарева: Я маю три шуби – і жодна не коштує 100 "мінімумів" 1 листопада 2016, 14:40
Гонтарева більшу частину своїх грошей тримає у доларах 29 жовтня 2016, 11:59
powered by lun.ua
Коментарі — 4
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 94.179.229.---Іван Сердюк01.11.2016 16:42
Серьога Люб-чен-Ишин:
І навіщо створювати такі служби як НАБУ? Просто показати Європі що вони існують, та не існування її важливо а результат, але Ситник цього не розуміє!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.219.255.---Серьога Люб-чен-Ишин01.11.2016 16:42
та й розраховувати на якусь повороткість набу не варто
це не та інституція, яка буде реально боротися з корупцією
вони виконують політичні замовлення
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.219.255.---Серьога Люб-чен-Ишин01.11.2016 16:40
TKorolkov:
Пан Артем Сытник ясно заявил, что украинцы "не являются прямой компетенцией НАБУ". НАБУ выполняет только указания президента, который и порадил эту организацию и только для своей защиты.
є певність шо так і є через те, шо ані гонтареву, ані кононенка набу не чіпає
а враховуючи те, шо ситник в долі за відмазування лещенка і заліщук - тим більше впевнююсь у залежності бюро
ВідповістиЗ цитатою
IP: 178.150.152.---TKorolkov01.11.2016 15:50
Пан Артем Сытник ясно заявил, что украинцы "не являются прямой компетенцией НАБУ". НАБУ выпол-
няет только указания президента, который и порадил эту организацию и только для своей защиты.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Рада дозволила штрафувати канали і радіо за сепаратизм
Рябошапка пояснив, чому ПРООН перерахувала йому кошти
Троян: У справі Шеремета понад 97 судових рішень
У Порошенка відповіли на закиди Тимошенко про високу зарплату
Усі новини
Halloween

45 ідеальних сімейних костюмів на Геловін

наука

Станцюй свою докторську! Науковці танцюючи пояснювали свої дисертації