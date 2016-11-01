ГПУ і ДФС проводять обшуки в компанії, пов'язаній зі Ставицьким

1197 переглядів
0
Вівторок, 1 листопада 2016, 15:29

Генпрокуратура та ДФС проводять обшуки в групі компаній БРСМ.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці ФБ.

"В рамках справи про ухилення від сплати близько 1 млрд грн податків сьогодні 250 працівників ГПУ та ДФС проводять обшуки в групі компаній БРСМ", - зазначив він.

"Згідно з рішенням суду в 21 області накладається арешт на обладнання 5 нафтобаз, 41 АЗС і 4 офісних приміщень. В подальшому ми плануємо передати це майно на відповідальне збереження Міненерго", - додав Луценко.

Як відомо, теща Ставицького Валентина Ушакова була вказана засновницею фірми "БРСМ-нафта". 

Українська правда

Теми: Ставицький
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Прокуратура оскаржить рішення Солом'янського суду по Ставицькому 26 серпня 2016, 20:38
Солом'янський суд відмовився закрити справу проти Ставицького 26 серпня 2016, 15:55
Нардеп: Суд наперед знає "правильне" рішення у справі проти Ставицького 26 серпня 2016, 11:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада дозволила штрафувати канали і радіо за сепаратизм
Рябошапка пояснив, чому ПРООН перерахувала йому кошти
Троян: У справі Шеремета понад 97 судових рішень
У Порошенка відповіли на закиди Тимошенко про високу зарплату
Усі новини
Halloween

45 ідеальних сімейних костюмів на Геловін

наука

Станцюй свою докторську! Науковці танцюючи пояснювали свої дисертації