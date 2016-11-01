ГПУ і ДФС проводять обшуки в компанії, пов'язаній зі Ставицьким

Генпрокуратура та ДФС проводять обшуки в групі компаній БРСМ.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці ФБ.

"В рамках справи про ухилення від сплати близько 1 млрд грн податків сьогодні 250 працівників ГПУ та ДФС проводять обшуки в групі компаній БРСМ", - зазначив він.

"Згідно з рішенням суду в 21 області накладається арешт на обладнання 5 нафтобаз, 41 АЗС і 4 офісних приміщень. В подальшому ми плануємо передати це майно на відповідальне збереження Міненерго", - додав Луценко.

Як відомо, теща Ставицького Валентина Ушакова була вказана засновницею фірми "БРСМ-нафта".

Українська правда