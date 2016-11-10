Мінкульт дуже стурбований становищем УПЦ КП у Криму

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Четвер, 10 листопада 2016, 15:26

Міністерство культури висловлює глибоку стурбованість ситуацією, в якій опинились релігійні організації Української православної церкви Київського патріархату на території окупованого Криму.

Про це йдеться у заяві Мінкульту, оприлюдненій у четвер.

У міністерстві зазначають, що до них постійно звертаються вірні Кримської єпархії УПЦ КП, які заявляють про перманентний тиск з боку окупаційної влади, погрози віруючим, порушення їх прав і свобод, а також захоплення культових споруд.

Останній факт, який підтверджує цю ганебну тенденцію, був зафіксований 8 листопада 2016 року в місті Сімферополі. До кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату увірвались 6 співробітників Фонду майна Криму, організації створеної російською окупаційною владою, аби  опечатати культову споруду та перешкодити діяльності української релігійної громади. 

"Міністерство культури України висловлює занепокоєність та глибоку стурбованість ситуацією, в якій опинилися релігійні організації Української православної церкви Київського патріархату на території окупованого Кримського півострова", – зазначено в повідомленні.

У зв’язку з цим, світове співтовариство та громадські інститути закликають звернути увагу на системні порушення прав віруючих, які зафіксовані стосовно української православної спільноти в анексованому Криму.

Також надати їм належну міжнародну правову оцінку й не допустити подальшого порушення релігійних прав вірних Української православної церкви Київського патріархату окупаційною владою півострова.

Теми: Мінкультури церква Крим
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