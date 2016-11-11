У Дніпрі вдруге за тиждень обстріляли тролейбус

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 03:15

У Дніпрі 10 листопада невідомі обстріляли тролейбус, постраждалих немає.

Про це повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко на сторінці в Facebook.

"Вчорашня ситуація з тролейбусом повторилася в тому ж місці, з такими самими наслідками", - написав він у четвер.

Представник обласного управління поліції Анна Старчевська зазначила, що можливо стріляли з воздушки. Однак вона підкреслила, що це тільки припущення.

"Отвори від кулі немає, є невеликий скол", - повідомила вона.

Раніше 9 листопада Лисенко повідомляв, що в Дніпрі на проспекті Яворницького невідомі обстріляли тролейбус першого маршруту. Постраждалих немає. За інформацію про осіб які вчинили даний злочин він оголосив винагороду в розмірі 10 000 гривень.

Теми: Дніпро
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