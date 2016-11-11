У Путіна розповіли про контакти експертів з РФ зі штабами Клінтон і Трампа

У ході передвиборної компанії в США російські експерти підтримували контакти з американськими колегами зі штабів як Дональда Трампа, так і Хілларі Клінтон.

Про це заявив агентству АР прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що такі контакти є "цілком природними, цілком нормальними".

"І наші експерти, наші фахівці з США, з міжнародних справ... Звичайно, вони постійно спілкуються зі своїми колегами тут, у тому числі з групи пана Трампа", - сказав Пєсков.

"Звичайно, це цілком природно, що російські фахівці намагаються підтримувати діалог з людьми з різних таборів. Це дуже важливо розуміти основні течії, тенденції, нюанси і позиції різних сторін, різних таборів тут, у Сполучених Штатах", - зазначив Пєсков.

Він також заявив, що Росія має "дуже хороші відносини" з колишнім держсекретарем Генрі Кіссінджером, деякими вченими та експертами з російсько-американських відносин, які беруть участь у зовнішній політиці.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив агентству "Інтерфакс", що "були контакти" з впливовими людьми в оточенні Трампа.

Прес-секретар Дональда Трампа Хоуп Хікс спростувала його слова.

"Цього ніколи не було. Там не було ніякого зв'язку між кампанією і будь-якої іноземною організацією в ході кампанії", - заявила вона.